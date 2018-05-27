В лондонском аэропорту произошел сбой в расписании рейсов из-за удара молнии (1)
В мире | 27 мая 2018 года, 14:33
В лондонском аэропорту "Стенстед" отменены авиарейсы в результате повреждения системы заправки самолетов, вышедшей из строя из-за удара молнии, сообщает в воскресенье британский телеканал Sky News.
"В результате удара молнии система заправки самолетов была в неисправности этим утром", - написал представитель аэропорта в своем твиттере.
Latest update: pic.twitter.com/laBDu5wWoG— Stansted Airport (@STN_Airport) May 27, 2018
Сообщается, что инженеры восстановили систему, "однако полеты по-прежнему могут быть отменены или перенесены".
Фото: pixabay.com
Источник: www.interfax.ru
А если Россия бабахнет, все впадут в кому и наступит у скотландцев апокалипсис.
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