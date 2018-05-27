Во время обстрела боевиками в Сирии погибли четверо российских военных (6)
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела боевиками артиллерийской батареи правительственных войск РФ погибли четверо российских военнослужащих.
"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте", - сообщает министерство обороны России в воскресенье, 27 мая. Еще пять военных были с ранениями доставлены в российский военный госпиталь, двое из них впоследствии скончались.
Столкновение произошло в темное время суток, когда батарею атаковали "несколько мобильных групп террористов", пояснили в Минобороны РФ.
Согласно данным министерства, в ходе боя, который длился около часа, были убиты более 40 террористов и уничтожены шесть автомобилей с крупнокалиберным вооружением.
Ранее 27 мая интернет-портал "Чита.ру" сообщил, что в Сирии погибли четыре военнослужащих из Забайкальского края. По информации источников издания, погибшие входили в состав артиллерийской бригады, которую обстреляли четыре дня назад.