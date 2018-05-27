Во время обстрела боевиками в Сирии погибли четверо российских военных (6)

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В мире | 27 мая 2018 года, 16:00

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела боевиками артиллерийской батареи правительственных войск РФ погибли четверо российских военнослужащих.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте", - сообщает министерство обороны России в воскресенье, 27 мая. Еще пять военных были с ранениями доставлены в российский военный госпиталь, двое из них впоследствии скончались.

Столкновение произошло в темное время суток, когда батарею атаковали "несколько мобильных групп террористов", пояснили в Минобороны РФ.

Согласно данным министерства, в ходе боя, который длился около часа, были убиты более 40 террористов и уничтожены шесть автомобилей с крупнокалиберным вооружением.

Ранее 27 мая интернет-портал "Чита.ру" сообщил, что в Сирии погибли четыре военнослужащих из Забайкальского края. По информации источников издания, погибшие входили в состав артиллерийской бригады, которую обстреляли четыре дня назад.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 6
Патриот 1 час назад
За четверых русских, сотни исламистов полягут. Такого русские не прощают. Светлая им память и огромное сочувствие родным и близким.
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janka1 час назад
ну не то что ты салоед сбежал с зоны АТО, ты шестомбитый дезертир, тебя над к Савченко отправить на китчу.вусраинцы трусливый народец, им бы только че сп*здить
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Саня1 час назад
Наверное, уже послушали выступление ансамбля Александрова и посмеялись над шутками Задорнова?
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