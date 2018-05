В мире |

В США скончался бывший астронавт Алан Бин, ставший четвертым человеком, побывавшим на Луне, сообщила его семья. Бину было 86 лет. После работы в НАСА он стал успешным художником, а главной темой его картин был космос.

Его семья сообщила, что он заболел две недели назад, когда находился в штате Индиана, и скончался в больнице города Хьюстон. Астронавт Майк Массимино назвал Бина самым удивительным человеком, которого он когда-либо встречал.

"В нем уникально сочетались технические достижения в роли астронавта и изобразительные достижения в роли художника", - сказал Массимо, участвовавший в двух первых полетах шаттла.

"Мы вспоминаем астронавта из "Аполлона-12" Алана Бина, ходившего по Луне в 1969 году и управлявшего экипажем "Скайлэб" в 1973 году. После ухода со службы он начал рисовать удивительные миры, которые так увидеть мог только он", - говорится в "Твиттере" НАСА.

We remember Apollo 12 astronaut Alan Bean, who walked on the Moon in 1969, commanded the second Skylab crew in 1973 and went on in retirement to paint the remarkable worlds and sights he had seen like no other artist.



Learn more about his life at https://t.co/h6HUiwbVFX. pic.twitter.com/xgGuCwBmEd