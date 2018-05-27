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Более 25 тысяч человек приняли участие в протестных акциях в Берлине, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию.

Как пишет газета, один из митингов организовала правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), в нем приняли участие более пяти тысяч человек. Под лозунгом "Будущее для Германии" они требовали пересмотра миграционной политики и прекращения "исламизации" страны.

В то же время более 20 тысяч человек вышли на демонстрацию против АдГ и расовой нетерпимости. Соответствующие акции прошли во многих районах германской столицы. Несколько тысяч активистов приняли участие в главном митинге перед зданием рейхстага.

На прошлой неделе стало известно, что "Альтернатива для Германии" подала в Конституционный суд жалобу на канцлера Ангелу Меркель.

В партии считают, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право бундестага на участие в законодательном процессе. Поэтому АдГ требует проверить решение Меркель об открытии границы с Австрией, принятое в сентябре 2015 года.

Миграционная политика была одной из главных тем во время предвыборной гонки в 2017 году и в процессе формирования нового правительства ФРГ. Лидеры АдГ обещали, что запустят расследование "политики открытых дверей" канцлера Меркель и будут добиваться пересмотра соответствующих законов.