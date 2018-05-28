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Бывший президент США Джордж Буш — старший был госпитализирован в штате Мэн из-за низкого кровяного давления и слабости. Об этом сообщил в своем Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

По его словам, Буш-старший будет находиться в больнице под наблюдением на протяжении нескольких дней. Он отметил, что бывший президент находится в сознании и его ничего не беспокоит.

Как отмечает CNN, 93-летний Буш-старший прибыл в Мэн 20 мая, спустя месяц после смерти его жены Барбары. Предыдущий раз американский президент попал в больницу 22 апреля на следующий день после похорон его супруг.

Джордж Буш-старший был американским 41-президентом. Он занимал должность с 1989 по 1993 год. Также он является отцом 43-го президента-республиканца Джорджа Буша-младшего, который занимал президентское кресло с 2001 по 2009 год.