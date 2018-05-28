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Голливудский актер Джонни Депп прибыл в Москву для участия в музыкальном шоу — выступления с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. Их совместный проект носит название Hollywood Vampires.

Как сообщается на странице проекта в Facebook, накануне Депп посетил музей Владимира Маяковского.

Как сегодня сообщили ТАСС организаторы концерта, актер также побывал в мавзолее Владимира Ленина.

Выступление Hollywood Vampires в Москве состоится 28 мая.

Сам проект зародился в 2015 году, когда Купер и Депп встретились на съемках фильма Тима Бертона «Мрачные тени».

Фото: flickr.com/Raph_PH