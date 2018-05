В мире |

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на руководство Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает Fox News.

«ФБР — это фантастическая организация, но некоторые люди из его руководства оказались гнилыми яблоками. [Бывший директор ФБР] Джеймс Коми был одним из них», — сказал Трамп.

President @realDonaldTrump: "The FBI is a fantastic institution, but some of the people at the top were rotten apples. James @Comey was one of them." pic.twitter.com/VU2zTEosEh