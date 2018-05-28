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Варшава готова вложить от 1,5 до двух миллиардов долларов в создание постоянной американской базы на своей территории. Польское Минобороны опубликовало документ «Предложение о постоянном присутствии США в Польше», в котором указывается на необходимость присутствия американской бронетанковой дивизии для сдерживания российской агрессии.

В пресс-службе военного ведомства сообщили польскому порталу Onet, что проект был направлен в Конгресс США. Создатели документа утверждают, что он отвечает не только интересам Варшавы, но и соответствует Национальной оборонной доктрине США, назвавшей «агрессию России как главную угрозу Соединенным Штатам и глобальной стабильности».

Предложенная Польшей сумма должна покрыть значительную часть расходов на создание инфраструктуры и поддержание боеготовности американской бронетанковой дивизии.

Член Европарламента и бывший заместитель министра обороны Польши Януш Земке раскритиковал действия Минобороны, назвав публикацию документа в открытом доступе «непрофессиональной».

Фото: flickr.com/Michelle Reitman