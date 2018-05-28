50-летний пловец попытается переплыть Тихий океан
В мире | 28 мая 2018 года, 12:47
Французский пловец Бен Лекомт выразил намерение установить новый мировой рекорд, попытаясь переплыть Тихий океан. Об этом сообщает «Советский спорт».
50-летний француз уже переплыл Атлантический океан в 1998 году, однако его достижение не было подтверждено, исходя из чего не было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
«Я знаю, что страсть к таким приключениям и испытанием — неотъемлемая часть меня. Я хочу проверить себя.
После того, как я переплыл Атлантический океан, мне пришлось взять паузу. Я женился, у нас появились дети, пришлось отложить такие приключения. Но я знал, что однажды вновь захочу переплыть океан», — приводит слова Лекомта Reuters.
Фото: flickr.com/Intridol
Источник: Газета.ru