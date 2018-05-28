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Уроженец Мали Мамуду Гассама, у которого не было документов и который спас сорвавшегося с балкона ребенка в Париже, станет пожарным и получит французское гражданство. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал на своей странице в Twitter, после того как принял мигранта в Елисейском дворце.

Je l’ai également invité à déposer une demande de naturalisation. Car la France est une volonté, et M. GASSAMA a démontré avec engagement qu’il l’avait ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 мая 2018 г.

Глава государства заявил, что «в знак признательности за героический акт», который «был подтвержден в деталях», бригада спасателей и пожарных Парижа готова принять его в свои ряды. «Я также пригласил его подать заявление на натурализацию [получение гражданства]. Ибо Франция — это воля, и господин Гассама на деле показал, что она у него есть!»​ — объяснил президент.

Как сообщает телеканал France 24, 22-летний малиец, находившийся во французской столице без каких-либо документов, 27 мая спас висевшего на перилах балкона ребенка в 18-м округе Парижа. Он влез на руках по балконам на пятый этаж и помог родителям затащить ребенка обратно. Видео с его поступком разошлось в соцсетях, где его назвали героем и «человеком-пауком». Кроме того, была зарегистрирована онлайн-петиция с требованием дать малийцу документы. Позднее он получил приглашение на прием в резиденцию президента Франции.

Prendre son courage à deux mains et faire preuve d'héroïsme. Bravo Mamadou Gassama pic.twitter.com/HSc45ZLoxy — н α к α n (@hakokan) 27 мая 2018 г.

По данным France 24, против родителей, не уследивших за ребенком, возбуждено дело о «несоблюдении обязанностей». Им грозит до двух лет тюрьмы и до €30 тыс. штрафа. На время разбирательства ребенок будет помещен под опеку государства.