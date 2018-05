В мире |

Учительница на пенсии Ивонн Мейсон стала популярной в соцсетях в США, исправив ошибки в письме из Белого дома, подписанном президентом Дональдом Трампом.

"Я никогда не получала письмо с таким большим количеством глупых ошибок", — заявила Мейсон изданию US News and World Report.

Yvonne Mason's correction letter also needs correction. Enjoy being retired Ms. Mason! pic.twitter.com/bQogZIm2Vu

Мейсон признала, что письмо мог написать сотрудник Белого дома, а не сам президент, хотя оно и содержит подпись Трампа. Это был ответ, полученный учительницей на письмо, написанное президенту в феврале и выражавшее обеспокоенность стрельбой в школе во Флориде с многочисленными жертвами. Мейсон призвала Трампа встретиться с членами семей погибших при трагедии. В ответ она получила вежливое письмо, в котором не было каких-то конкретных обязательств.

Мейсон не понравились многочисленные стилистические неточности, например, постоянное написание с большой буквы таких существительных, как "страна", "федеральный", "президент" и "государство", которые не являются именами собственными. Мейсон исправила 11 случаев неверного употребления заглавных букв.

Кроме того, в письме много стилистических повторов, от чего страдает ясность изложения, считает Мейсон. Она также обратила внимание на то, что письмо не отвечает прямо на заданный ею вопрос и предложения.

Учительница заявила, что не стала бы ставить оценку письму президента, но в средней школе поставила бы оценку C или D, которые примерно соответствуют тройке или тройке с минусом по пятибалльной шкале.

Запись Мейсон набрала тысячи репостов в соцсетях.

Bravo, #YvonneMason! Not only is trump a lousy chief executive, his writing is horrendous! #English https://t.co/j2sUdmGpF1