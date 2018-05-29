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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл проведут медовый месяц в канадской провинции Альберта. Местом выбран национальный парк Джаспер, сообщает TMZ. Точную дату прибытия супругов в Канаду портал не называет.

По данным СМИ, выбранный королевской четой отель считается "канадским раем" — в нем любят останавливаться знаменитости из США и Великобритании.

Отмечается, что для обеспечения безопасности будут задействованы как британские, так и канадские правоохранители.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. Бракосочетание обошлось королевскому двору чуть больше чем в 45 миллионов долларов.

Источник: life.ru