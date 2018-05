В мире |

В соцсетях обсуждают новую оптическую иллюзию с "пересаженными" головами мужчины и женщины.

Фотографию опубликовал пользователь твиттера @Boom_likean808. На снимке — два человека, один из которых обнимает другого. При этом сперва кажется, что мужчина одет в женскую одежду и наклоняется к девушке, сидящей на стуле.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE