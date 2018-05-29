Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей соцсетей (3)

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В мире | 29 мая 2018 года, 11:10

В соцсетях обсуждают новую оптическую иллюзию с "пересаженными" головами мужчины и женщины.

Фотографию опубликовал пользователь твиттера @Boom_likean808. На снимке — два человека, один из которых обнимает другого. При этом сперва кажется, что мужчина одет в женскую одежду и наклоняется к девушке, сидящей на стуле.

"Сначала я подумал, что он носит каблуки", — отметил @Boom_likean808.

Пост озадачил пользователей Сети, набрав за несколько дней около 45 тысяч репостов и почти сто тысяч лайков.

В комментариях признаются, что потратили более минуты на поиск "отгадки". Некоторые пользователи и вовсе не смогли найти подвох до тех пор, пока в комментариях не опубликовали фотографию с обрисованными силуэтами обоих молодых людей.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Дмитряй1 час назад
Что за бред? Таких картинок в Сети можно накопать вагон. Каждую в отдельную новость выносить теперь будете?
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A56 минут назад
Такие "иллюзии" появляются от того, что для культуры этих пользователей сети нормально, если мужик оденется в женскую одежду...
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)))5 минут назад
Глобальная однако новость
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