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В соцсетях обсуждают новую оптическую иллюзию с "пересаженными" головами мужчины и женщины.

Фотографию опубликовал пользователь твиттера @Boom_likean808. На снимке — два человека, один из которых обнимает другого. При этом сперва кажется, что мужчина одет в женскую одежду и наклоняется к девушке, сидящей на стуле.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 мая 2018 г.

"Сначала я подумал, что он носит каблуки", — отметил @Boom_likean808.

Пост озадачил пользователей Сети, набрав за несколько дней около 45 тысяч репостов и почти сто тысяч лайков.

В комментариях признаются, что потратили более минуты на поиск "отгадки". Некоторые пользователи и вовсе не смогли найти подвох до тех пор, пока в комментариях не опубликовали фотографию с обрисованными силуэтами обоих молодых людей.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com