Врачи из клиники Солсбери, лечившие отравленных неизвестным веществом Сергея и Юлию Скрипаль, рассказали в телепрограмме ВВС Newsnight, что не верили в их выздоровление. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на опубликованные в Twitter фрагменты программы.

«Когда мы впервые узнали, что это было отравляющее нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они (Скрипали) не выживут​​​. Мы использовали бы все имеющиеся методы лечения. Мы обеспечили бы лучшую клиническую помощь. Однако все указывало на то, что они не выживут», — заявил врач интенсивной терапии Стивен Джукс.

"We were expecting them not to survive." - Dr Stephen Jukes treated Sergei and Yulia Skripal after they were poisoned with a nerve agent in Salisbury in March #newsnight pic.twitter.com/jLLL68ED9t

Ее слова подтвердила главный врач больницы в Солсбери Кристин Бланшард.

Заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей отметил «отличную совместную работу врачей и фантастическая забота и преданность медсестер», которые позволили Скрипалям восстановиться. По его словам, немалый вклад внесли специалист из Портон-Даун.

"We have a total world experience of treating three patients for the effects of Novichok poisoning," says Dr Christine Blanshard, Medical Director at Salisbury District Hospital, where Sergei and Yulia Skripal were treated following the nerve agent attack #newsnight pic.twitter.com/rlGiM9Dspk