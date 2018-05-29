Лечившие Скрипалей врачи не верили в их выздоровление (5)

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В мире | 29 мая 2018 года, 12:24

Врачи из клиники Солсбери, лечившие отравленных неизвестным веществом Сергея и Юлию Скрипаль, рассказали в телепрограмме ВВС Newsnight, что не верили в их выздоровление. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на опубликованные в Twitter фрагменты программы.

«Когда мы впервые узнали, что это было отравляющее нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они (Скрипали) не выживут​​​. Мы использовали бы все имеющиеся методы лечения. Мы обеспечили бы лучшую клиническую помощь. Однако все указывало на то, что они не выживут», — заявил врач интенсивной терапии Стивен Джукс.

Ее слова подтвердила главный врач больницы в Солсбери Кристин Бланшард.

Заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей отметил «отличную совместную работу врачей и фантастическая забота и преданность медсестер», которые позволили Скрипалям восстановиться. По его словам, немалый вклад внесли специалист из Портон-Даун.

После того, как полицейский Ник Бейли был доставлен в больницу с тем же симптомами, что у Скрипалей, врачи опасались целой серии отравлений.

Источник: polit.ru

Комментарии 5
Светлана1 час назад
Я тоже не верила в их "выздоровление", и правильно делала. На видео Юля выглядит скорее как после отпуска на морях, чем как после комы. А на папашке, наверное, и вовсе пахать можно, - наверное, на диету посадили, а то неудобно показать.
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Garik1 час назад
Если бы не ЗНАЛИ, чем "траванули" Скрипалей, то и не "вылечили". А был ли мальчик-"Новичок"?
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1 час назад
отравленных неизвестным веществом=Ха-ха,если не знать какое вещество,то почему не верить в выздоровление?Другое дело если предупредили,тады ой!
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