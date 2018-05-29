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В Бельгии неизвестный мужчина застрелил двух полицейских и еще одного человека. Инцидент произошел во вторник, 29 мая, в центре города Льеж, передает телеканал RTBF. Еще два человека получили ранения.

Злоумышленник был убит стражами порядка после того, как взял в заложницы женщину и укрылся с нею в здании лицея, который находится рядом с местом инцидента. Никто из учеников учебного заведения не пострадал, они были оперативно эвакуированы. Отмечается, что дети не сталкивались со стрелком.

Стрельба была открыта злоумышленником возле кафе Augustins на бульваре Аврой в 10:30 утра по местному времени. По данным газеты Le Soir, мужчина, у которого полицейские попытались проверить документы, отобрал у них оружие и открыл огонь. RTBF уточняет, что погибли две сотрудницы полиции.

Как стало известно, помимо двух полицейских, жертвой преступника стал водитель автомобиля, проезжавшего мимо в момент, когда мужчина открыл стрельбу.

Затем стрелок взял в заложницы женщину, стоявшую у входа в лицей. Преступник укрылся в вестибюле учебного заведения, но вскоре был застрелен полицейскими. Двое стражей порядка получили ранения во время операции. Заложница не пострадала.

Ведется расследование, выясняются причины, побудившие злоумышленника совершить преступление.

По сведениям RTBF, версия теракта является приоритетной. Бульвар Аврой в настоящее время перекрыт полицией, движение по нему заблокировано.

На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. На место трагических событий прибыл мэр Льежа Вилли Демейер. Власти пытаются установить подробности случившегося.

Сайт газеты La Libre Belgique сообщил, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар", передает "Интерфакс". В то же время комментаторы RTBF призывают пока проявлять осторожность в объяснении мотивов нападения на полицейских при том, что рассматривается версия о терроризме.

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон заявил в Twitter, что федеральный кризисный центр следит за ситуацией.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в интервью телеканалу RTBF о том, что власти страны следят за ситуацией в связи с трагедией. "Серьезный инцидент происходит в Льеже в данный момент. Мы следим за ситуацией с министром внутренних дел, министром юстиции и кризисным центром", - сказал Мишель.

"Я хочу выразить мои искренние соболезнования и мою поддержку от имени всего правительства семьям жертв", - сказал глава правительства. Он пообещал предоставить больше информации, когда ситуация станет "более стабильной".

В свою очередь Бельгийский кризисный центр сообщил, что на месте перестрелки в Льеже установлен периметр безопасности. Центр отслеживает ситуацию в контакте с полицией. Граждан просят избегать места происшествия, чтобы не создавать помех работе следователей.

Между тем в Сети появились многочисленные изображения, сделанные на месте ЧП.

Plusieurs coups de feu à Liège à l’instant pic.twitter.com/4r8ME2KHcW — Stéphanie Fellen (@stef_e) 29 мая 2018 г.