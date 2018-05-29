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Финансист Джордж Сорос заявил, что текущая глобальная политика может спровоцировать очередной крупный финансовый кризис. Об этом пишет The Financial Times.

По словам миллиардера, Евросоюз столкнулся с тремя ключевыми проблемами: проблема с беженцами, территориальная дезинтеграция и политика жесткой экономии, вызванная финансовом кризисом, который «помешал экономическому развитию Европы».

«ЕС находится в экзистенциальном кризисе. Все, что могло пойти не так, пошло не так», — сказал Сорос.

Он также отметил, что выход США из ядерной сделки с Ираном и неопределенность, возникшая с пошлинами, нанесут ущерб экономике Европы, особенно Германии.

«Мы можем столкнуться с еще одним серьезным финансовым кризисом», — добавил Сорос.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мир может столкнуться с международным кризисом.