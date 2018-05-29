Стрельба в бельгийском Льеже признана терактом. Напомним, во вторник в Бельгии неизвестный мужчина застрелил двух полицейских и еще одного человека. Еще два человека получили ранения.

Злоумышленник был убит стражами порядка после того, как взял в заложницы женщину и укрылся с ней в здании лицея, который находится рядом с местом инцидента. Никто из учеников учебного заведения не пострадал, они были оперативно эвакуированы. Отмечается, что дети не сталкивались со стрелком.

"Произошедшее классифицировано как теракт", - передает Reuter заявление прокурора Филиппа Дулье.

#UPDATE: Video of Liege shooting showing attacker shot dead by police forces, also police officers are shot in the video, viewer discretion advised (at least 3 killed and 2 wounded thought the whole shooting) pic.twitter.com/PBDXlOLm1d — ELINT News (@ELINTNews) 29 мая 2018 г.

Стрельба была открыта злоумышленником возле кафе Augustins на бульваре Аврой в 10:30 утра по местному времени (11:30 по Латвии). По данным газеты Le Soir, мужчина, у которого полицейские попытались проверить документы, отобрал у них оружие и открыл огонь. RTBF уточняет, что погибли две сотрудницы полиции.

Как стало известно, помимо двух полицейских жертвой преступника стал водитель автомобиля, проезжавшего мимо в момент, когда мужчина открыл стрельбу.

Затем стрелок взял в заложницы женщину, стоявшую у входа в лицей. Преступник укрылся в вестибюле учебного заведения, но вскоре был застрелен полицейскими. Двое стражей порядка получили ранения во время операции. Заложница не пострадала.

Ведется расследование, выясняются причины, побудившие злоумышленника совершить преступление.

Бульвар Аврой в настоящее время перекрыт полицией, движение по нему заблокировано.

На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов. На место трагических событий прибыл мэр Льежа Вилли Демейер. Власти пытаются установить подробности случившегося.

Сайт газеты La Libre Belgique сообщил, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллах акбар", передает "Интерфакс".

В то же время комментаторы RTBF призывают пока проявлять осторожность в объяснении мотивов нападения на полицейских при том, что рассматривается версия о терроризме. Как отмечает Le Soir, уровень террористической угрозы в Бельгии после инцидента пока не увеличился и остался на прежнем, втором уровне.

Появилась информация о личности стрелка

Тем временем в СМИ просочилась информация о личности стрелка. По информации телеканала RTBF, мужчина отбывал срок в тюрьме Лантин в Льеже. Он находился в тюремном отпуске, из которого должен был вернуться еще в понедельник вечером, 28 мая.

Речь идет о 36-летнем (1982 года рождения) Бенджамине Германе из Рошфора. Он был хорошо известен полиции, поскольку уже был осужден за кражу, ущерб общественной собственности и мелкую наркоторговлю. Преступник был признан крайне жестоким, однако не был известен своим радикализмом. Предположительно, радикализация его взглядов произошла именно в тюрьме. Мужчина также считался психически неустойчивым. Контакта с семьей у него не было.

Глава МВД Бельгии Ян Ямбон заявил в Twitter, что федеральный кризисный центр следит за ситуацией.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в интервью телеканалу RTBF о том, что власти страны следят за ситуацией в связи с трагедией. "Серьезный инцидент происходит в Льеже в данный момент. Мы следим за ситуацией с министром внутренних дел, министром юстиции и кризисным центром", - сказал Мишель.

"Я хочу выразить мои искренние соболезнования и мою поддержку от имени всего правительства семьям жертв", - сказал глава правительства. Он пообещал предоставить больше информации, когда ситуация станет "более стабильной".

В свою очередь, Бельгийский кризисный центр сообщил, что на месте перестрелки в Льеже установлен периметр безопасности. Центр отслеживает ситуацию в контакте с полицией. Граждан просят избегать места происшествия, чтобы не создавать помех работе следователей.

Между тем в Сети появились многочисленные изображения, сделанные на месте ЧП.

Plusieurs coups de feu à Liège à l’instant pic.twitter.com/4r8ME2KHcW — Stéphanie Fellen (@stef_e) 29 мая 2018 г.

Напомним, 22 марта 2016 года в столице Бельгии Брюсселе произошла серия терактов. Нападению террористов подверглись аэропорт Завентем и станция метро "Маальбек". Тогда погибли 35 человек, более 300 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".