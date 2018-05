Стрельба в бельгийском Льеже признана терактом. Напомним, во вторник в Бельгии неизвестный мужчина застрелил двух полицейских и еще одного человека. Еще два человека получили ранения.

Злоумышленник был убит стражами порядка после того, как взял в заложницы женщину и укрылся с ней в здании лицея, который находится рядом с местом инцидента. Никто из учеников учебного заведения не пострадал, они были оперативно эвакуированы. Отмечается, что дети не сталкивались со стрелком.

"Произошедшее классифицировано как теракт", - передает Reuter заявление прокурора Филиппа Дулье.

#UPDATE: Video of Liege shooting showing attacker shot dead by police forces, also police officers are shot in the video, viewer discretion advised (at least 3 killed and 2 wounded thought the whole shooting) pic.twitter.com/PBDXlOLm1d