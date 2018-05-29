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В Киеве вечером 29 мая в квартире на Никольско-Слободской неизвестный открыл стрельбу. По информации источника "Обозревателя", речь идет об известном российском журналисте Аркадии Бабченко.

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - сообщил источник.

Первым о покушении на Бабченко сообщил в фейсбуке журналист Айдер Муждабаев. Позднее в полиции Киева, не называя имени, рассказали о гибели мужчины в результате стрельбы.

Издание «Обозреватель» со ссылкой на неназванный источник пишет, что Бабченко умер по дороге в больницу. Также о том, что Бабченко убит, написала в своем фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская со ссылкой на Антона Геращенко, советника главы МВД Украины.

На странице МВД Украины в Facebook сообщается, что в Киеве убили гражданина России 1977 года рождения, который был «ведущим одного из телеканалов».

По словам главы пресс-службы нацполиции Киева Оксаны Блищик, нападение произошло в Днепровском районе Киева. В полицию позвонила женщина, которая обнаружила Бабченко в крови. Он погиб от ранений в скорой помощи.

Также о смерти Бабченко сообщило издание «Украинская правда» в своем Twitter.

Ранее в Киеве подожгли автомобиль журналиста и оставили послание.

Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события Грузино-южноосетинского конфликта.

Как сообщает Ria.ru, журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года.

По его словам, у него появились сведения, что ему "лучше какое-то время пожить за пределами" родины. Рассказать о конкретных причинах своего отъезда Бабченко тогда отказался, однако отмечал, что это связано с вопросом его "свободы или несвободы". Он написал в фейсбуке: "Какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей Богом хранимой Родины", собрал чемоданы и улетел.

В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.

Фото: Life.ru