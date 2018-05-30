В мире |

Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Его опубликовал в своем фейсбуке первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Сообщение с фотороботом подозреваемого опубликован также в твиттере МВД Украины со ссылкой на Аброськина.

Аркадий Бабченко был убит ранее во вторник, 29 мая. В полиции Киева рассказали, что его жена была в ванной комнате, когда «услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови». Бабченко умер в карете скорой помощи.

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что журналист был убит, когда возвращался из магазина. «Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину», — написал Геращенко.

Рассматриваются две версии убийства — профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве журналиста.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события грузино-югоосетинского конфликта. Журналист уехал из России после ряда неоднозначных высказываний о погибших в результате крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.