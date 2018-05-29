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Застреленный в Киеве журналист из России, телеведущий украинского телеканала Аркадий Бабченко за несколько часов до гибели написал в Facebook, что 29 мая он отмечает "второй день рождения".

Журналист выложил в соцсети фотографию вертолета, на котором он должен был лететь вместе с украинскими военными четыре года назад. По словам Бабченко, генерал ВСУ Сергей Кульчицкий отказался взять его на борт из-за перегруза.

"Не было места. Вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал он.

Через десять часов после публикации этого поста стало известно, что Бабченко застрелили в Киеве. В МВД Украины заявили, что злоумышленник открыл огонь в подъезде дома, где жил журналист. Он скончался по пути в больницу от полученных ранений.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительной информации, у убийцы мог быть сообщник.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события грузино-югоосетинского конфликта. Журналист уехал из России после ряда неоднозначных высказываний о погибших в результате крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.