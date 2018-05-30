Морган Фримен потребовал извинений за обвинения в домогательствах (1)
В мире | 30 мая 2018 года, 08:13
Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений и опровержения публикации, в которой его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает издание Hollywood Reporter.
Адвокат актера Роберт Шварц передал письмо президенту CNN Джеффу Закеру с официальными требованиями.
"CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес", — сообщается в письме.
Напомним, восемь женщин обвинили известного Фримена в сексуальных домогательствах. Сам актер назвал обвинения ложными.
Источник: life.ru
Хотели бабосиков срубить по лёгкому, но не тут то было. Вышел облом у этих дам, он оказался гей.
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