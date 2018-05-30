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Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNN извинений и опровержения публикации, в которой его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает издание Hollywood Reporter.

Адвокат актера Роберт Шварц передал письмо президенту CNN Джеффу Закеру с официальными требованиями.

"CNN должен немедленно выступить с опровержением и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы связи и с таким же уровнем внимания, которые он использовал для того, чтобы выступить с неоправданными нападками в его адрес", — сообщается в письме.

Напомним, восемь женщин обвинили известного Фримена в сексуальных домогательствах. Сам актер назвал обвинения ложными.

Источник: life.ru