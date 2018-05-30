В ООН и ОБСЕ отреагировали на убийство Бабченко (4)

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В мире | 30 мая 2018 года, 09:01

Комитет ООН по вопросам защиты журналистов призвал Украину немедленно расследовать убийство журналиста Аркадия Бабченко.

"Комитет защиты журналистов призывает власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве вечером 29 мая", − сказано в сообщении организации в Twitter.

Также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к украинским властям с призывом немедленно расследовать резонансное убийство.

"Ужасная новость. В собственном доме в Киеве был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко. Я призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование. Мои мысли сейчас с семьей журналиста, − написал Дезир в Twitter.

Источник: korrespondent.net

Комментарии 4
Вот1 час назад
на детей Сирии, Ливии, Авганистана, Ирака, Йемена, Донбаса им НАПЛЕВАТЬ АБСОЛЮТНО, а за чмо, которое за бабло готово на любую подлость, встали "всем цивилизованным миром".

Гадко.
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47 минут назад
Да и когда убили Олеся Бузина такого визга не было!
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KnowOur24 минуты назад
Очередная постановка Саложопых =) с разменом гниды...
Сейчас Хохло-Лабатая пеДриотская челедь, кукарекать будет что, лично ПуТлеР его замочил. А ха ха..
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