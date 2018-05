В мире |

Комитет ООН по вопросам защиты журналистов призвал Украину немедленно расследовать убийство журналиста Аркадия Бабченко.

"Комитет защиты журналистов призывает власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве вечером 29 мая", − сказано в сообщении организации в Twitter.

Также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к украинским властям с призывом немедленно расследовать резонансное убийство.

"Ужасная новость. В собственном доме в Киеве был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко. Я призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование. Мои мысли сейчас с семьей журналиста, − написал Дезир в Twitter.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM