Telegram рассказал о блокировке Apple своих обновлений
В мире | 30 мая 2018 года, 10:36
Компания Apple «с середины апреля блокирует обновление Telegram для iOS по всему миру». Об этом говорится в сообщении на сайте мессенджера.
Отмечается, что пользователи устройств на Android продолжают получать обновления Telegram.
С 16 апреля по решению Таганского суда Москвы Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к Telegram на территории России. Попутно блокируются сторонние ресурсы и сервисы.
Поводом к запрету Telegram в РФ стал отказ мессенджера предоставить ФСБ возможности для дешифровки переписки пользователей.
Фото: flickr.com/Marina Stroganova
Источник: ПОЛИТ.РУ