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Компания Apple «с середины апреля блокирует обновление Telegram для iOS по всему миру». Об этом говорится в сообщении на сайте мессенджера.

Отмечается, что пользователи устройств на Android продолжают получать обновления Telegram.

С 16 апреля по решению Таганского суда Москвы Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к Telegram на территории России. Попутно блокируются сторонние ресурсы и сервисы.

Поводом к запрету Telegram в РФ стал отказ мессенджера предоставить ФСБ возможности для дешифровки переписки пользователей.

Фото: flickr.com/Marina Stroganova