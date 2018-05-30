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Поиски самолета Boeing 777 (рейс MH370), пропавшего в 2014 году в районе Индийского океана на пути из Куала-Лумпура в Пекин, прекращены с 29 мая. Власти Австралии, Малайзии и Китая официально объявили об окончании операции еще в начале 2017 года, но затем найти лайнер вызвалась частная компания Ocean Infinity.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мы закончили эти поиски, не достигнув цели", - приводит Русская служба BBC слова Оливера Планкета, главы компании Ocean Infinity.

Правительство Малайзии обещает в ближайшее время выпустить подробный доклад о пропавшем Boeing компании Malaysia Airlines. Когда именно это произойдет, министр транспорта Энтони Лоук уточнить не смог.

Родственники жертв авиакатастрофы недовольны решением властей. Один из них заявил The Guardian, что Лоук "просто закрывает дело, не решая его, потому что кто-то устал".

"Мы вошли в ту стадию, когда мы не можем продолжать искать то, что мы не можем найти", - заявил 30 мая премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

"Если мы получим новые сведения, мы, возможно, возобновим поиски", - пояснил глава правительства.

Самолет пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года, на борту находились 239 человек. Предположительно, он сделал крутой поворот и полетел на юг в сторону Индийского океана, где затем разбился.

Поиск обломков пропавшего судна вели власти Австралии, Малайзии и Китая. С помощью беспилотников и гидроакустического оборудования, размещенного на судах, спасатели исследовали территорию, составляющую 120 тысяч квадратных километров. В ходе поисков было найдено несколько обломков, которые, по словам экспертов, могли принадлежать рухнувшему самолету.

В ноябре 2016 года Австралийское бюро безопасности на транспорте (Australian Transport Safety Bureau, ATSB) представило доклад, посвященный расследованию авиакатастрофы. В нем эксперты подтвердили ранее выдвинутую версию неуправляемого падения самолета в океан с большой высоты после того, как у него закончилось топливо.

"Это почти немыслимо и, безусловно, неприемлемо для общества, что в современную авиационную эру, когда ежедневно обслуживаются 10 млн пассажиров по всему миру, (мы можем) потерять большой коммерческий самолет и не знать, что стало с воздушным судном и с теми, кто находился на его борту", - отмечало тогда Австралийское бюро безопасности на транспорте.