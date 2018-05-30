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Помощник президента Белоруссии Сергей Ровнейко задержан при получении взятки в 200 тысяч долларов. Больше года Ровнейко находился «в разработке» с разрешения президента Александра Лукашенко, говорится в официальном сообщении КГБ Белоруссии.

Сейчас Ровнейко находится в СИЗО и уже начал давать признательные показания. За получение взятки ему грозит тюремное заключение на срок до 15 лет и конфискация имущества.

Расследование началось с информации о том, что Ровнейко несколько раз вымогал и получал взятки «за решение вопросов, входящих в его компетенцию». КГБ следило за ним длительное время, и во время очередной передачи денег Ровнейко был задержан.

Фото: flickr.com/Abayomi Azikiwe