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В британском городе Дартфорде в графстве Кент в массовой аварии с участием 25 автомобилей и одного автобуса пострадали 14 человек. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям полиции, виновником массового ДТП стал автобус — он ехал на большой скорости по одной из центральных улиц Дартфорда и столкнулся с не менее чем десятью автомобилями, которые затем начали сталкиваться между собой. Пострадавшие госпитализированы.

О погибших не сообщалось.

Как сообщает местное издание KentOnline, водитель автобуса задержан, в отношении него начато расследование. Улица, на которой произошли аварии, оцеплена полицией. По данным издания KentLive, водитель автобуса утверждает, что у него отказали тормоза.