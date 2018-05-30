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Глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге, что журналист Аркадий Бабченко жив.

СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его, заявили в ведомстве. Также Грицак вновь обвинил российские спецслужбы в планировании убийства Бабченко.

"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киев. Прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания",- сказал Грицак.

После этого к журналистам вышел сам Бабченко. Он заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него "заказе" и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

В ходе пресс-конференции он принес всем извинения, в том числе своей жене.

«Службой было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины», — говорится в Twitter СБУ.

Службою було прийнято рішення щодо проведення оперативної комбінації, завдяки якій нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України — СБ України (@ServiceSsu) 30 мая 2018 г.

Сообщения об "убийстве" Ранее сообщалось, что во вторник вечером журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.

Соседка предположила, что убийца пользовался глушителем, поскольку выстрелов не было слышно.

Украинская полиция заявляла, что рассматривает версию о причастности к инциденту российских спецслужб. Был опубликован фоторобот подозреваемого.