Порошенко поздравил СБУ и поручил приставить к Бабченко охрану (4)

фото

В мире | 30 мая 2018 года, 19:56

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что после инсценировки СБУ заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко поручил приставить к нему охрану.

«Поздравляю СБУ с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко», — написал Порошенко в Twitter и добавил, что «украинские правоохранительные органы с каждым днём становятся сильнее».

Он отметил, что поручил приставить к Бабченко и его семье охрану.

29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации СБУ. Сам журналист рассказал, что его жена не знала о готовящейся спецоперации.

Источник: Russia Today
Комментарии 4
Светлана41 минуту назад
В общем, здраво поразмыслив, взвесив-сопоставив, прихожу к выводу, что два братских народа, - русские и украинцы,- в лице Путина и его агента Бабченко, под руководством агента Порошенко вдоволь повеселились-поиздевались в лице ООН и ОБСЕ над легковерной Европой, выставив их последними идиотами.
Да здравствуют два братских народа - Россия и Украина.

1
Ответить
Alex34 минуты назад
Как !? А медаль Херою ?
Ответить
Реалист1 минуту назад
Украина явно занялась самодеятельностью , и это " спектакль" прошёл без цензуры куратора. Поэтому Европа серьезно не отнеслась к этому "важному" для Украины , событию. Посмотрим , как Старшие по планете оценят самодеятельность республики - бандитки.
Ответить