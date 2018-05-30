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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения о том, что российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщили 29 мая, жив, однако не обладает дальнейшей информацией по данному вопросу, передает РИА «Новости».

«Я видел, но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать», — сказал Песков журналистам.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что человек, который был нанят для того, чтобы убить российского журналиста Аркадия Бабченко, пошел на сотрудничество со следствием и будет проходить в рамках уголовного дела в статусе свидетеля. В СБУ назвали заказчиками «убийства» российские спецслужбы.