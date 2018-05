В мире |

«Репортеры без границ» подвергли Украину критике за «игру с фактами» в связи с «убийством» журналиста Аркадия Бабченко.

«Решительно выражаем возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны», — заявил генеральный секретарь «Репортеров» Кристоф Делуар.

RSF expresses its deepest indignation after discovering the manipulation of the Ukrainian secret services, this new step of a war of information. It is always very dangerous for a government to play with the facts, especially using journalists for their fake stories. https://t.co/XwwbepYsjc