Пользователи социальных сетей активно комментируют новость о том, что СБУ инсценировало убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, о смерти которого было сообщено 29 мая.

Портал Mixnews собрал небольшую подборку реакций пользователей соцсетей на "воскрешение".

"Я жив, а они не дождутся", — заявил Бабченко на пресс-конференции в Киеве.

Опубликовал он и пост в Facebook.

"Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро",- написал Бабченко.

Глава украинского МВД Арсен Аваков остался доволен спецоперацией СБУ, указав, что она дала ясный ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России.

Женская часть редакции «Новой газеты» тоже довольна.

Коллеги и все неравнодушные радуются за журналиста и критикуют его. Некоторые постят картинки.

Russian journalist and Kremlin critic Arkady Babchenko shot dead in front of his flat in Kiev. The investigation will have to establish if he is the direct or indirect victim of a governmental war on information #pressfreedom https://t.co/8Dd1UdIXHX pic.twitter.com/vLxsKojaIU