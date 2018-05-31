Как отреагировали соцсети на "воскрешение" Бабченко (4)

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В мире | 31 мая 2018 года, 07:12

Пользователи социальных сетей активно комментируют новость о том, что СБУ инсценировало убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, о смерти которого было сообщено 29 мая.

Портал Mixnews собрал небольшую подборку реакций пользователей соцсетей на "воскрешение".

"Я жив, а они не дождутся", — заявил Бабченко на пресс-конференции в Киеве.

Опубликовал он и пост в Facebook.

"Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро",- написал Бабченко.

Глава украинского МВД Арсен Аваков остался доволен спецоперацией СБУ, указав, что она дала ясный ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России.

Женская часть редакции «Новой газеты» тоже довольна.

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Коллеги и все неравнодушные радуются за журналиста и критикуют его. Некоторые постят картинки.

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"”Репортеры без границ” выражают свое глубочайшее возмущение по поводу вскрывшихся манипуляцией украинских спецслужб в целях информационной войны. Крайне опасно, когда государства играют с фактами и используют для этого журналистов»", сказано в сообщении.

В соцсетях начали появляться шутки о Бабченко.

Комментарии 4
Даже Ходор51 минуту назад
признал #нaебaбченко сволочью!
Чего уж о людях говорить.
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Kremļa troļļi7 минут назад
Kāpēc viss, ko tu saki, izskan kā prasts etnolingvistisks pirdiens skābputras bļodā?
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Patriot16 минут назад
Ukrainas specdienesti pieràdìja, ka ir nopietns pretspèks Kremla spiegu impèrijai.
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