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Пользователи социальных сетей активно комментируют новость о том, что СБУ инсценировало убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, о смерти которого было сообщено 29 мая.

Портал Mixnews собрал небольшую подборку реакций пользователей соцсетей на "воскрешение".

"Я жив, а они не дождутся", — заявил Бабченко на пресс-конференции в Киеве.

Бабченко: Я жив! А они не дождутся! pic.twitter.com/7F9Zi14feG — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) May 30, 2018

Опубликовал он и пост в Facebook.

"Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро",- написал Бабченко.

Глава украинского МВД Арсен Аваков остался доволен спецоперацией СБУ, указав, что она дала ясный ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России.

Предотвращенное в Киеве покушение на журналиста Аркадия Бабченко – не только иллюстрация отличной работы лично Василия Грицака, офицеров СБУ, Нацполиции и ГПУ, но и ясный ответ на вопрос - постоянный источник попыток дестабилизации украинского общества расположен в России. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 30, 2018

На прессуху СБУ журналистка задаёт вопрос:

— Скажите, а как проходит расследование настоящего убийства — Павла Шеремета?



СБУ:

— Будь ласка, у нас сегодня другая тема — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) May 30, 2018

Женская часть редакции «Новой газеты» тоже довольна.

женщинам редакции подарили по розе (из похоронного букета Аркадия) — Катя (@sovkusomsahara) May 30, 2018

Коллеги и все неравнодушные радуются за журналиста и критикуют его. Некоторые постят картинки.

В Москве у Дома журналистов сняли табличку в память об Аркадии Бабченко



Фото: Юрий Белят / RTVI pic.twitter.com/VwrWKX9GoM — RTVI (@RTVi) May 30, 2018

Главный редактор МК у нас в эфире сказал, что Бабченко — «негодяй». И вообще «вляпался в блевотину» решением пойти на инсценировкуhttps://t.co/Z7XOwmTVyO — RTVI (@RTVi) May 30, 2018

Рад, что Бабченко жив. Жаль, что спецслужбы не думают о репутационных последствиях. От репутации жизни тоже зависят. — Ходорковский Михаил (@mich261213) May 30, 2018

Носика еще оживите спасибо пожалуста

Нам его как-то не хватает последнее время — David Homak (@aalien) May 30, 2018

Мало того, что Бабченко жив, задержали организатора убийства, и он даёт показания! Хорошая история со счастливым концом. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) May 30, 2018

Люди приходят к камню с цветами и на месте узнают, что Бабченко жив. Кладут цветы в память жертв репрессий pic.twitter.com/ouDbdjzWvG — Dave Frenkel (@merr1k) May 30, 2018

Russian journalist and Kremlin critic Arkady Babchenko shot dead in front of his flat in Kiev. The investigation will have to establish if he is the direct or indirect victim of a governmental war on information #pressfreedom https://t.co/8Dd1UdIXHX pic.twitter.com/vLxsKojaIU — Christophe Deloire (@chrisdeloire) May 29, 2018

"”Репортеры без границ” выражают свое глубочайшее возмущение по поводу вскрывшихся манипуляцией украинских спецслужб в целях информационной войны. Крайне опасно, когда государства играют с фактами и используют для этого журналистов»", сказано в сообщении.

Просто я училась на репортажах Джилл:) Кроме шуток. И она об этом знает. pic.twitter.com/rX9ITaKA0d — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 30, 2018

Смотрю пресс-конференцию СБУ Прокуратуры Украины и Бабченко… прав Лавров. «Дебилы,б…» — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) May 30, 2018

А зачем «киллеру» нужна была фотография 25ти летнего Бабченко из его паспорта? Миллиард вопросов, но ни одного умного текста с ответами пока нет. Ждем’с, господа писатели! — Evgeny Popov (@POPOVRTR) May 30, 2018

Re kā ukraiņi laiž! Prieks skatīties! https://t.co/1Rpt1mpKUI — Aivars Berzins (@aivars_aivars) May 30, 2018

Бля, пиздец. Бабченко жив. — Рустем Адагамов (@adagamov) May 30, 2018

Очередной цирк СБУ, Бабченко жив. О, Боже, трэш))) — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) May 30, 2018

Наблюдаю бездны людей, ещё вчера скорбевших по Бабченко, которые теперь его проклинают, мол, нам плевать что это все нужно было для поимки убийцы и для твоей же безопасности, ты заставил нас переживать, как ты смел, как мы теперь выглядим со своими постами в фейсбуке, ах-ах! — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) May 30, 2018

В соцсетях начали появляться шутки о Бабченко.

В свете текущих событий pic.twitter.com/mN9ReXrhWT — Лентач (@oldLentach) May 30, 2018