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Британское издание Times Higher Education (THE) представило результаты репутационного рейтинга THE World Reputation Rankings 2018. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Первые три места заняли Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. На четвертом и пятом месте находятся Кембридж и Оксфорд соответственно.

В 2018 году рейтинг составлен на основании опроса, проведенного в период с января по март, в рамках которого было получено более 10, тыс. ответов из 138 стран.

Опрос, посвященный определению академической репутации университетов, доступен на 15 языках. При его проведении использовались данные ООН для получения объективной информации на основе распределения научных знаний по всему миру. Экспертный опрос по заказу проводился компанией Elsevier.

THE World Reputation Rankings публикуется ежегодно. В него включаются 100 вузов мира с лучшей репутацией.

Источник: tvrain.ru

Фото: pixabay.com