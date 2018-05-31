В мире |

Особняк на севере штата Вирджиния, в котором в молодости жила супруга 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин, выкупило Правительство Саудовской Аравии.

Как сообщает Wall Street Journal, здание было приобретено за рекордные для этого региона 43 миллиона долларов. Сообщается, что здание будет использоваться для размещения официальных делегаций страны во время их визитов.

Как заявили представители королевства, "Саудовская Аравия понимает "историческую значимость" особняка "Мерривуд" и "относится с огромным уважением" к его месту в американской истории.

Жаклин Кеннеди жила в этом доме в 40-х годах ХХ века, когда ее мать стала супругой наследника нефтяной империи Standard Oil.

Источник: life.ru

Фото: Wikipedia