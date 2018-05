В мире |

Супруга президента США Мелания Трамп, не появлявшаяся на публике с момента недавней операции, публично пресекла слухи о своем здоровье и браке.

"Будьте уверены, я здесь в Белом доме с моей семьей ", - говорится в ее официальном аккаунте в Twitter.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!