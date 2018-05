В мире |

В США руководство сетевого ресторана быстрого питания Buffalo Wild Wings уволило сотрудников в филиале в штате Луизиане из-за того, что они написали уничижительные фразы в адрес бездомного человека, заказавшего еду.

В качестве компенсации обиженному клиенту предложили бесплатно питаться в заведении в течение года, сообщает телеканал KPLC.

28 мая мужчина, имя которого не называется, сделал заказ в ресторане и очень обиделся, обнаружив на чеке оскорбительную запись, которая в сопровождении нецензурного слова указывала, для кого предназначена еда.

"Эй, бомж, давай посидим, перепихнемся", - написал кто-то из сотрудников заведения. Была на чеке и еще одна издевательская в этом контексте фраза, сделанная другой рукой: "Я люблю тебя".

DISTURBING: A Louisiana Buffalo Wild Wings responds to derogatory remark on customer's receipt



The order slip was reportedly not intended to be seen by the man but it was. And in his outrage, he showed it to other customers.



MORE >> https://t.co/sZaQvgyk1e pic.twitter.com/P4PfjjMIwR