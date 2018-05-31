США: реcторан год кормил бомжа из-за оскорбления
В США руководство сетевого ресторана быстрого питания Buffalo Wild Wings уволило сотрудников в филиале в штате Луизиане из-за того, что они написали уничижительные фразы в адрес бездомного человека, заказавшего еду.
В качестве компенсации обиженному клиенту предложили бесплатно питаться в заведении в течение года, сообщает телеканал KPLC.
28 мая мужчина, имя которого не называется, сделал заказ в ресторане и очень обиделся, обнаружив на чеке оскорбительную запись, которая в сопровождении нецензурного слова указывала, для кого предназначена еда.
"Эй, бомж, давай посидим, перепихнемся", - написал кто-то из сотрудников заведения. Была на чеке и еще одна издевательская в этом контексте фраза, сделанная другой рукой: "Я люблю тебя".
DISTURBING: A Louisiana Buffalo Wild Wings responds to derogatory remark on customer's receipt— KFDA NewsChannel10 (@NewsChannel10) 29 мая 2018 г.
The order slip was reportedly not intended to be seen by the man but it was. And in his outrage, he showed it to other customers.
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Бездомный, увидев надписи на чеке, расстроился до слез и поделился обидой с другими посетителями, а те пожаловались на возмутительное поведение сотрудников руководству ресторана. Менеджер регионального отделения Рэй Роудс признал, что таким образом обращаться с клиентами недопустимо. Он сообщил, что сотрудники, замешанные в позорном инциденте, уволены.
Клиенту же была предоставлена возможность бесплатно питаться в ресторане в течение года. Кроме того, мужчине подарили подарочную карту сети Walmart на приобретение одежды, предоставили и номер в гостинице для проживания. Ресторан также безвозмездно передал "пару сотен" жареных куриных крылышек местному приюту для бездомных. Из фотографий в соцсетях следует, что клиенты приюта были весьма довольны таким необычным пожертвованием.
Buffalo Wild Wings - сеть американских семейных ресторанов и спорт-баров. Заведения сети работают в США, Канаде, Мексике и на Филиппинах. В их традиционное меню входят куриные крылышки и различные соусы.
Фото: flickr.com/Ansar Raza