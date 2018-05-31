США: реcторан год кормил бомжа из-за оскорбления

фото

В мире | 31 мая 2018 года, 14:19

В США руководство сетевого ресторана быстрого питания Buffalo Wild Wings уволило сотрудников в филиале в штате Луизиане из-за того, что они написали уничижительные фразы в адрес бездомного человека, заказавшего еду.

В качестве компенсации обиженному клиенту предложили бесплатно питаться в заведении в течение года, сообщает телеканал KPLC.

28 мая мужчина, имя которого не называется, сделал заказ в ресторане и очень обиделся, обнаружив на чеке оскорбительную запись, которая в сопровождении нецензурного слова указывала, для кого предназначена еда.

"Эй, бомж, давай посидим, перепихнемся", - написал кто-то из сотрудников заведения. Была на чеке и еще одна издевательская в этом контексте фраза, сделанная другой рукой: "Я люблю тебя".

Бездомный, увидев надписи на чеке, расстроился до слез и поделился обидой с другими посетителями, а те пожаловались на возмутительное поведение сотрудников руководству ресторана. Менеджер регионального отделения Рэй Роудс признал, что таким образом обращаться с клиентами недопустимо. Он сообщил, что сотрудники, замешанные в позорном инциденте, уволены.

Клиенту же была предоставлена возможность бесплатно питаться в ресторане в течение года. Кроме того, мужчине подарили подарочную карту сети Walmart на приобретение одежды, предоставили и номер в гостинице для проживания. Ресторан также безвозмездно передал "пару сотен" жареных куриных крылышек местному приюту для бездомных. Из фотографий в соцсетях следует, что клиенты приюта были весьма довольны таким необычным пожертвованием.

Buffalo Wild Wings - сеть американских семейных ресторанов и спорт-баров. Заведения сети работают в США, Канаде, Мексике и на Филиппинах. В их традиционное меню входят куриные крылышки и различные соусы.

Фото: flickr.com/Ansar Raza

Источник: Newsru.com
Комментарии