Глава МИД Литвы признался, что не понял инсценировку убийства Бабченко (3)
В мире | 31 мая 2018 года, 21:18
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение в связи со спецоперацией украинских спецслужб по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.
«Я не понимаю таких «спецопераций», это для меня непостижимо», — цитирует дипломата Delfi.
Как отметил Линкявичюс, единственным положительным моментом во всей этой истории является то, что журналист жив.
Ранее в ОБСЕ выразили сожаление из-за решения Киева распространить информацию об «убийстве» российского журналиста.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что шокирован критикой ряда международных организаций в адрес украинских спецслужб в связи с данной спецоперацией.
Источник: rusnovosti
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