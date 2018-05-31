Глава МИД Литвы признался, что не понял инсценировку убийства Бабченко (3)

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В мире | 31 мая 2018 года, 21:18

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение в связи со спецоперацией украинских спецслужб по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«Я не понимаю таких «спецопераций», это для меня непостижимо», — цитирует дипломата Delfi.

Как отметил Линкявичюс, единственным положительным моментом во всей этой истории является то, что журналист жив.

Ранее в ОБСЕ выразили сожаление из-за решения Киева распространить информацию об «убийстве» российского журналиста.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что шокирован критикой ряда международных организаций в адрес украинских спецслужб в связи с данной спецоперацией.

Источник: rusnovosti
Комментарии 3
Garik24 минуты назад
Сами американцы так уху ели, что некогда было литовцам методичку заслать! Нашей пиднице тож.
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Светлана20 минут назад
Где уж вам их понять! А вот мы, русские, ничуть не удивились, - уж как-нибудь за столько веков наших братьев-хохлов мы знаем!
В другой раз советуйтесь!)))
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Latviešu Patriots30 минут назад
Dažiem Lietuviešiem ar saprašanu tā grūtāk:)))
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