В Германии призвали Украину прояснить ситуацию с "убийством" Бабченко (2)
В мире | 31 мая 2018 года, 17:20
Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Киев прояснить ситуацию с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Это дело вызывает множество вопросов, связанных с доверием», — сказал Маас, который отправляется с визитом в украинскую столицу.
Министр также выразил надежду, что получит в Киеве информацию о случившемся.
«Что касается Бабченко, то мы рады, что он жив», — добавил Маас.
Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понял ситуацию с инсценировкой убийства журналиста.
Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал негативную реакцию на инсценировку убийства Бабченко.
30 мая в СБУ сообщили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.
Источник: Russia Today
СБУ казали, що опяты клятый Путин на БУКе с Курска иде Ми ж Бабченку и приховали А як четеняка Путин мимо проихав ото и воскрЕсили.
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весь мир ржет со скакуасов-салоедов. СБУ теперь никто доверять не будет, зачмырились кастрюлеголовые
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