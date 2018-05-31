В Германии призвали Украину прояснить ситуацию с "убийством" Бабченко (2)

фото

В мире | 31 мая 2018 года, 17:20

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал Киев прояснить ситуацию с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Это дело вызывает множество вопросов, связанных с доверием», — сказал Маас, который отправляется с визитом в украинскую столицу.

Министр также выразил надежду, что получит в Киеве информацию о случившемся.

«Что касается Бабченко, то мы рады, что он жив», — добавил Маас.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не понял ситуацию с инсценировкой убийства журналиста.

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал негативную реакцию на инсценировку убийства Бабченко.

30 мая в СБУ сообщили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации.

Источник: Russia Today
Комментарии 2
Garik1 час назад
СБУ казали, що опяты клятый Путин на БУКе с Курска иде Ми ж Бабченку и приховали А як четеняка Путин мимо проихав ото и воскрЕсили.
Ответить
Саня43 минуты назад
весь мир ржет со скакуасов-салоедов. СБУ теперь никто доверять не будет, зачмырились кастрюлеголовые
Ответить