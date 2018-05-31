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Российский журналист Аркадий Бабченко, покушение и убийство которого инсценировали на Украине, рассказал о деталях спецоперации и признался, что его супруга с самого начала знала о происходящем, ей пришлось "учиться" искренне реагировать на его кончину. Сообщает life.ru.

Бабченко рассказал, что сначала он хотел отказаться от участия в спецоперации и "исчезнуть где-то на Северном полюсе", но осознав, что это невозможно осуществить, согласился.

"Подготовка шла долго, месяц. Когда решили, что делаем в этот день, пришёл гримёр. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Всё было по-настоящему", — рассказал журналист в интервью Русской службе Би-би-си.

"Жена, конечно, знала, потому что всё делалось в нашем доме на её глазах. Но я очень прошу не втягивать её в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью", — добавил он.

По словам журналиста, в день реализации спецоперации ему пришлось изображать мёртвого с момента приезда скорой и до "закрытия ворот" в морге.

"В морге завели в комнату санитара, там я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моём "убийстве". После этого меня отвезли в безопасное место. Закончилось всё только в пять утра, — рассказал Бабченко.

В свою очередь на пресс-конференции, которую транслировал украинский "Пятый канал", Бабченко заявил об отсутствии доказательств того, что инсценировка его убийства не является провокацией Службы безопасности Украины (СБУ).

"Ну не знаю, я поверил. Если вы меня спрашиваете, есть ли у меня доказательства, что это не провокация СБУ, — нет у меня таких доказательств. Вы меня спрашиваете, есть ли у меня доказательства, что это не непровокация? И таких доказательств у меня нет, я не знаю. Я поверил, мы это дело сделали", — сказал он.

Как отметил Бабченко, можно допустить, что всё произошедшее было провокацией СБУ, но ему версия украинской спецслужбы кажется более логичной.

"Можно ли допустить, что вот это всё — провокация СБУ? Ну можно, почему нельзя... но, на мой взгляд, более логичной кажется версия, что есть так, как оно есть", — добавил он.

Напомним, 29 мая украинские власти сообщили об убийстве Аркадия Бабченко. Однако на следующий день оказалось, что смерть Бабченко инсценировали, чтобы предотвратить его реальное убийство.

Предполагаемый организатор покушения уже задержан. Им оказался Борис Герман, возглавляющий украинско-немецкое предприятие "Шмейсер" по производству оружия.