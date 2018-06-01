Шнуров в стихах рассказал о невозможности завязать узлом свой шнур
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором рассказал о причинах своего развода с супругой Матильдой. Творчество он разместил в своем Instagram.
Муз бывало, и немало.
Светских, полусветских львиц.
И крутило и ломало.
Ниццы брал я для девиц!
Что семейные мне узы?
Шнур не завязать узлом.
Выпьешь, так вообще все музы.
Трезвым — предложений лом.
Я любил на всю катушку!
Все возьми, — я все отдам!
И бросал свою я тушку,
В ноги очень многих дам.
Муз бывало, и немало,
Но какое дело ваше?
Всех крутило и ломало
Поначалу расставашек.
А потом все тише-тише...
Глядь, и новая Эрато,
Первой стих в ночи услышит
И простонет, — как ******* (прекрасно).
Тут и бабке не ходи,
Женщин много —
Я один, — написал он.
Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором говорилось о том, что ему очень больно и он «ранен, может, и убит». Позднее Матильда призвала не обижать бывшего супруга. «Он хоть и великий, но нежный и ранимый», — отметила она в своем Instagram.