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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором рассказал о причинах своего развода с супругой Матильдой. Творчество он разместил в своем Instagram.

Муз бывало, и немало.

Светских, полусветских львиц.

И крутило и ломало.

Ниццы брал я для девиц!

Что семейные мне узы?

Шнур не завязать узлом.

Выпьешь, так вообще все музы.

Трезвым — предложений лом.

Я любил на всю катушку!

Все возьми, — я все отдам!

И бросал свою я тушку,

В ноги очень многих дам.

Муз бывало, и немало,

Но какое дело ваше?

Всех крутило и ломало

Поначалу расставашек.

А потом все тише-тише...

Глядь, и новая Эрато,

Первой стих в ночи услышит

И простонет, — как ******* (прекрасно).

Тут и бабке не ходи,

Женщин много —

Я один, — написал он.

Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором говорилось о том, что ему очень больно и он «ранен, может, и убит». Позднее Матильда призвала не обижать бывшего супруга. «Он хоть и великий, но нежный и ранимый», — отметила она в своем Instagram.