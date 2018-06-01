Нидерланды не исключают ответственность Киева за крушение "Боинга" в Донбассе (8)
Правительство Нидерландов допускает, что Украина может быть привлечена к ответственности в связи с крушением малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом, как передает издание Parool заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Во время дебатов в парламенте королевства обратили внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство на юго-востоке, где проходили боевые действия.
"Я ничего не исключаю", - заявил Блок в ходе обсуждения, когда встал вопрос о возможности возложить ответственность за авиакатастрофу на Киев. В то же время глава дипломатии Нидерландов добавил, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Украины к ответственности нет, отмечает РИА "Новости".
На прошлой неделе международная следственная группа JIT обнародовала промежуточные результаты расследования авиакатастрофы. Представители группы предположили, что самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ, базирующейся в Курске.
После этого Нидерланды и Австралия выступили с официальным заявлением, в котором обвинили Россию в причастности к крушению Boeing в Донбассе. Отмечалось, что правительство приняло подобное решение по предложению главы МИД Нидерландов Стефа Блока. Обе страны проинформировали Россию о своей позиции.
Малайзийский Боинг-777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в произошедшем сепаратистов, которые заявили, что у них нет средств, которые могли бы позволить сбить самолет на такой высоте. Также Украина заявила о якобы причастности России к катастрофе.
В МИД РФ последний доклад JIT назвали голословным. В Кремле добавили, что Россия сможет признать результаты работы международной группы, только если будет привлечена к расследованию.
В Минобороны России заметили, что выводы JIT опираются на информации, взятой из соцсетей, что не позволяет говорить о ее достоверности. Также в оборонном ведомстве указали на игнорирование показаний очевидцев и данных российской стороны.
Предварительные результаты расследования прокомментировали в Малайзии. Так, министр транспорта страны Энтони Лок назвал обвинения против России по делу о крушении самолета на украинской территории бездоказательными.
Но что значит "не исключают"? Они причастны в любом случае, поскольку ни небо не закрыли, ни высоту, безопасную от поражения, самолету не задали.
Начинайте уже отвечать за свои поступки, нелигитмное правительяство Украины!
Про двигатель вообще обоссаться от смеха: - сгоревшее сопло, и целехонький без единой царапины двигатель с отпечатками пальцев? На кого рассчитаны такие доки, на идиотов? Хотя газ "Дурачек" похоже имеет действие.
Что-то не видно новости из Малазии, которая вчера отказалась признавать вину России. Вангую: - Малазию отстранят от участия в расследовании за не конструктивную позицию.
«В распоряжении следствия есть целый ряд фото- и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК «Бук», сбивший самолет рейса MH17. При анализе этих изображений был выявлен ряд характерных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как отпечатки пальцев», ‒ говорится в отчете следственной группы на сайте прокуратуры Нидерландов.