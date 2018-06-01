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В Дании законодательное собрание запретило ношение в общественных местах женской мусульманской одежды, закрывающей лицо, в частности никаба и паранджи. Исключением являются головные уборы, ношение которых специально оговорено в законе. В частности, мотоциклисты по-прежнему будут обязаны носить шлемы.

Запрет вступает в силу с 1 августа 2018 года, пишет The Local. За первичное нарушение закона грозит штраф в размере одной тысячи датских крон (почти 160 долларов). За повторное нарушение штраф может быть увеличен до 10 тысяч крон. Запрет распространяется как на жителей Дании, так и на иностранных туристов.

За новый закон проголосовали представители Либеральной, Консервативной и Датской народной партий. Находящиеся в оппозиции социал-демократы тоже поддержали законопроект почти единогласно. Против него проголосовала лишь социалистка Метте Гйерсков, которая ранее занимала пост министра сельского хозяйства. Всего за запрет закрытой одежды было подано 75 голосов, а 30 - против. 74 члена парламента воздержались, уточняет Meduza.

Бурка и никаб чужды датской культуре, считает эксперт Народной партии Дании по проблемам иммиграции Мартин Хенриксен. Со слов политика, некоторые используют демократические свободы для пропаганды идеологии, распространение которой может привести к тому, что многие люди потеряют свободу.

Полиция не будет силой срывать головные уборы с нарушителей закона, заверил министр юстиции Дании Серен Папе Полсен. Их будут просить вернуться домой. Тех, кто живет далеко, будут доставлять в полицейские участки, откуда их смогут забрать родственники.

Amnesty International раскритиковала принятие нового закона, назвав его нарушением прав мусульманских женщин.

Ограничения могут затронуть сотни мусульманок, проживающих в Дании и полностью закрывающих лицо. Но точное их число неизвестно. Последние данные относятся к 2010 году. Тогда в стране насчитывалось около 200 женщин, носивших традиционную мусульманскую одежду, закрывающую лицо.

В правительстве при этом отмечают, что новый запрет не ограничивает право носить хиджабы или другую религиозную одежду.

Впервые ношение в публичных местах одежды и головных уборов, закрывающих лицо, было запрещено в 2010 году во Франции. Потом аналогичные ограничения были введены в Австрии, Голландии, Бельгии, в некоторых районах Швейцарии и Испании. Похожие законы действуют и по ту сторону Атлантики - в провинции Квебек в Канаде, передает радио "Свобода".