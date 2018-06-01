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Парламент Уганды проголосовал за введение налога на использование интернет-мессенджеров и соцсетей.

С 1 июля граждане страны должны будут платить за это по 200 шиллингов (около пяти американских центов). Тем же законом в стране вводится налог в 1% на переводы денег за услуги мобильных операторов.

К нововведению призывал президент Уганды Йовери Мусевени, по мнению которого соцсети поощряют распространение слухов, передает BBC News.

Кроме того, в правительстве рассчитывают использовать собранные деньги для выплаты национального долга Уганды, а также, по словам министра финансов, на «поддержание безопасности страны и развития электроэнергетики, чтобы люди могли больше пользоваться соцсетями».

Как пишет BBC News, законы, которые воспринимаются как ограничивающие использование соцсетей и интернета, принимаются и в соседних с Угандой странах. В Танзании правительство решило обязать блогеров покупать лицензию и раскрывать источники своего финансирования, а в Кении был принят закон о киберпреступлениях, в частности, запрещающий распространение «ложной информации».

Источник: Meduza