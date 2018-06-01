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Агентство развития геоинформатики и космических технологий (GISTDA) Таиланда отправит в космос экзотический фрукт дуриан, известный своим резким запахом, с целью получения информации для разработки национального меню для космических полетов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, в рамках исследования запеченный плод будет доставлен на орбиту с помощью американской ракеты и затем возвращен на Землю, где ученые изучат влияние, оказанное на него пребыванием в космосе.

"Наша конечная цель - вывести тайскую еду на космический уровень, чтобы ее могли употреблять астронавты", - заявил представитель GISTDA журналистам. Выбор дуриана в качестве первого пробного продукта для отправки в космос он объяснил тем, что этот плод "является королем фруктов в Таиланде".

В случае успеха аналогичные испытания могут быть проведены с использованием тайской лапши и местного десерта из манго с клейким рисом, добавил представитель агентства.

Дуриан - род растений из семейства Мальвовых, произрастающих в странах Юго-Восточной Азии. Плоды имеют твердую оболочку, покрытую острыми шипами. Мякоть различных видов фрукта имеет светлый оттенок, но бывает и красной, пишет Fruitarian.ru. При очистке плода начинается быстрое окисление, в связи с чем он может начать портиться, поэтому есть его надо начинать сразу, а не хранить.

Считается, что дуриан обладает рядом полезных свойств и на удивление приятным вкусом. Однако он также обладает специфическим запахом, из-за которого его давно окрестили самым вонючим фруктом на Земле.

Во многих странах на этот плод наложен ряд ограничений. Так, его нельзя провозить на общественном транспорте, в том числе в самолетах, и находиться с ним в других замкнутых пространствах, а также проносить в отели.

Недавно в Австралии произошло ЧП: запах забытого кем-то в шкафу дуриана привел к переполоху в одном из университетов Мельбурна, в результате чего были эвакуированы около 600 сотрудников и студентов, писала Herald Sun.