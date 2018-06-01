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Руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин сообщил РИА Новости, что в Афганистане нашелся сбитый советский летчик, считавшийся пропавшим без вести.

«Это очень удивительно. Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», — сказал Востротин.

Он отказался назвать имя и фамилию летчика из соображений конфиденциальности, но сообщил, что его дальнейшая судьба обсуждалась с представителями Афганистана в кулуарах церемонии вручения наград и премий «Боевое братство — Battle brotherhood — «Боевые сестры — Battle Sisterhood», состоявшейся 31 мая в Подмосковье.

«Эта новость из разряда неординарных… Как говорят сами ветераны-афганцы — удивительно, даже не то, что лётчик смог остаться в живых после падения сбитого моджахедами самолёта, а то, что на протяжении десятков лет о нём не поступило никакой информации», — сказал агентству заместитель руководителя ветеранской организации «Боевое братство» Вячеслав Калинин. Он добавил, что летчик хотел бы вернуться домой. Поэтому организация в настоящее время устанавливает его личность и рассматривает возможность возвращения на родину.

С 1979-1989 в Афганистане побывали около 620 тысяч советских военнослужащих. Общие безвозвратные потери составили 14 453 человека. За десять лет в Афганистане были сбиты 125 самолетов ВВС СССР.

Фото: flickr.com/dizzyfugu