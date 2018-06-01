В мире |

Два льва, два тигра, ягуар и медведь сбежали из зоопарка Люнебаха на западе Германии после подтопления из-за проливных дождей, пишет в пятницу "Би-би-си" со ссылкой на полицию.

Медведь был застрелен, остальных хищников пока разыскивают.

Местные власти рекомендовали горожанам не выходить на улицу и обращаться в полицию, если они увидят сбежавших диких животных.

Зоопарк был основан в 1965 году, и в настоящее время в нем содержатся около 400 особей различных животных.