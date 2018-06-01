Пять диких кошек сбежали из зоопарка в Германии
В мире | 1 июня 2018 года, 20:43
Два льва, два тигра, ягуар и медведь сбежали из зоопарка Люнебаха на западе Германии после подтопления из-за проливных дождей, пишет в пятницу "Би-би-си" со ссылкой на полицию.
Медведь был застрелен, остальных хищников пока разыскивают.
Местные власти рекомендовали горожанам не выходить на улицу и обращаться в полицию, если они увидят сбежавших диких животных.
Зоопарк был основан в 1965 году, и в настоящее время в нем содержатся около 400 особей различных животных.