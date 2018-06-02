"Невыносимый запах" от пассажира стал причиной посадки самолета в Португалии (3)
В мире | 2 июня 2018 года, 16:34
Самолет авиакомпании Transavia Airlines совершил вынужденную посадку в Португалии из-за «невыносимого запаха» от пассажира, передает РИА «Новости».
Boeing 737 выполнял рейс из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, однако из-за плохого запаха пассажира сделал вынужденную посадку в португальском городе Фару.
Сообщается, что пассажиров начало тошнить от «ужасного запаха» мужчины, некоторые упали в обморок. Бортпроводники попытались избавиться от неприятного запаха, закрыв пассажира в туалете.
После приземления мужчину сняли с рейса, а остальным пассажирам оказали медицинскую помощь.
Источник: Газета.ru
Давеча проехал в трамвае пару остановок, очень спешил на встречу, негде было поставить автомашину, вошел и развалился на сидении бомж, пришлось отойти подальше, таким "амбре" пахнуло от него, причем никаких билетов не покупал и карточкой не пищал. Потом он выйдет, а какая-нибудь девчонка в "мини" сядет на это пропитавшееся потом и вонью место.
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Наш бомж летел с 7-го трамвая.
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В мордоре мыться не принято.
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