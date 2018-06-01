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Международная платежная система Visa объявила о сбоях при проведении транзакций на территории Европы, передает The Guardian.

Причины пока неясны, но клиенты Visa по всей Европе, включая Великобританию, жалуются, что их платежи были отклонены. «Мы расследуем причину и постараемся как можно быстрее разрешить ситуацию», — заявили в компании.

«В настоящее время мы не можем принимать платежи по картам Visa по всей Европе. Никакие розничные торговцы не могут принимать карты Visa», — рассказал пресс-секретарь Marks&Spencer, одного из крупнейших британских ретейлеров.

О проблемах с транзакциями на территории России пока не сообщалось.

Последний раз крупный сбой в платежной системе был зафиксирован в сентябре 2016 года. Тогда часть карт Visa, выпущенных российскими банками, перестали работать за рубежом.

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