Падение метеорита в Китае попало на видео
В мире | 2 июня 2018 года, 10:03
Момент падения метеорита в китайской провинции Юнань успел запечатлеть на видео один из местных жителей. На кадрах видно, как яркое космическое тело пролетает над городом Джингхонг, расположенном на юго-западе КНР.
Падение огненного шара произошло 1 июня, однако остаётся не известным, сумел ли болид достичь Земли или полностью сгорел. Учёные занимаются поисками остатков в районе предположительного падения небесного тела.
Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0— People's Daily,China (@PDChina) June 2, 2018
Источник: Life.ru