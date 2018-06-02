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Момент падения метеорита в китайской провинции Юнань успел запечатлеть на видео один из местных жителей. На кадрах видно, как яркое космическое тело пролетает над городом Джингхонг, расположенном на юго-западе КНР.

Падение огненного шара произошло 1 июня, однако остаётся не известным, сумел ли болид достичь Земли или полностью сгорел. Учёные занимаются поисками остатков в районе предположительного падения небесного тела.