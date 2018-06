В мире |

Министр финансов США Стив Мнучин столкнулся с резкой критикой со стороны разгневанных коллег из стран G7, недовольных повышением пошлин на импорт стали и алюминия. Глава французского минфина Брюно Ле Мэр заявил, что у Вашингтона есть всего несколько дней, чтобы избежать торговой войны с союзниками.

Трехдневная встреча глав финансовых ведомств "Большой семерки" проходила в Канаде. В следующие выходные в Квебеке состоится саммит лидеров стран G7, включая президента США Дональда Трампа.

По итогам встречи не было даже принято совместного заявления, что, по мнению корреспондента Би-би-си в Северной Америке Криса Баклера, можно считать явным признаком раздора. Жаркие дебаты, вероятнее всего, продолжатся и на самом саммите.

Это редкий случай раскола в гармоничном клубе семи богатых стран, шесть из которых выступили с заявлением, в котором попросили Мнучина передать президенту США Дональду Трампу их "единодушную озабоченность и разочарование" его решением о повышении пошлин, комментирует агентство Рейтер.

В начале марта Трамп ввел повышенные пошлины на импорт стали и алюминия, но дал отсрочку, чтобы провести переговоры. На этой неделе министр торговли США Уилбур Росс объявил, что с полуночи 1 июня новые тарифы вступают в силу для стран ЕС и Канады, а также Мексики. Евросоюз и Канада уже решили оспаривать их в рамках ВТО.

Речь идет о 25-процентной пошлине на импортную сталь и 10-процентной пошлине на импортный алюминий из стран ЕС, Канады и Мексики.

"Мы обеспокоены тем, что эти действия на самом деле не способствуют оказанию помощи нашей экономике. Они разрушительны, и шесть стран донесли свою точку зрения до сведения министра Мнучина", - сказал министр финансов Канады Билл Морно на пресс-конференции по итогам встречи, прошедшей на горном курорте Уистлер.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выразился еще жестче. Он сказал, что торговая война может начаться "через несколько дней".

Однако Мнучин отверг выпады коллег и не согласился с их мнением о том, что США своими пошлинами нарушают правила международной торговли. В то же время министр финансов США пообещал, что Трамп внимательно отнесется к их озабоченности во время саммита G7 на следующей неделе.

Ранее европейские страны пригрозили не только обжаловать американские пошлины в Всемирной торговой организации, но и ввести ответные ограничительные пошлины, в том числе в отношении американских мотоциклов, виски, джинсов и даже клюквы.

Тем временем министр торговли США Росс встретился в Пекине с вице-премьером Китая Лю Хэ на фоне смягчения противостояния двух стран. Ранее обе страны договорились, что не будут начинать торговую войну, увеличив импорт американских товаров на китайский рынок.

А сам президент Трамп, пока министры стран G7 возмущались в Канаде его экономической политикой, написал очередную порцию твитов, доказывая правоту США в торговых отношениях с Европой.

"Когда теряешь в торговле почти 800 млрд долларов в год, нельзя позволить себе проиграть торговую войну! Другие страны годами наживались за счет США, время стать умнее!", - возмутился Трамп в "Твиттере".

When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart!