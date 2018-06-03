Лукашенко раскритиковал попытки России "приватизировать" победу (14)

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В мире | 3 июня 2018 года, 16:56

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике попытки "приватизировать" победу во Второй мировой войне, которые, по его словам, наблюдаются в России. Об этом глава государства заявил, выступая перед журналистами в Бресте в субботу, 2 июня.

Видео выступления Лукашенко опубликовало белорусское информагентство Белта.

"В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил также, что делить победу в той войне значит "лить воду на мельницу наших соперников и противников".

"Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту победу завоевал в одиночку", - резюмировал Александр Лукашенко.

Таким образом президент прокомментировал "появляющиеся в прессе союзников материалы о том, что Беларусь якобы занимается историческим сепаратизмом", передает Белта.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 14
Eyewitness1 час назад
Александр Григорьевич, как всегда, пытается усидеть на двух стульях. Балансирует, как говорится между молотом и наковальней. Хочется понравится западным политикам и не лишится российских преференций. Почему то в вопросе возврата долгов он не оспаривает првавообладание России или в его понимании, как впрочем и в понимании некоторых других политиков постсоветского пространства, Россия должна только платить по общим долгам.
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славянин русский1 час назад
как долги СССР , так Россия всем должна отдавать , а Победу давайте делить поровну , интересно Батька мыслит , хитёр как лис , как бы эта "хитрость" не привела бы его к судьбе Шеварнадзе , под такой момент могут и "цветок бульбяной" подобрать и своего "Михася или Змитрока" руководить назначат "други забугорные" , больше половины бывших "союзных и братских республик" вообще отказались от Праздника Победы и своего участия в строительстве СССР и называют этот период "оккупацией Россией" , забыли что были Советским Обществом , а уж потом принадлежностью к каким то выдуманным "нациям" и "религиям"
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Саня1 час назад
Ихтамнеты в войне не участвовали. Участвовали все остальные народы СССР, эти же предпочитали потреблять в тылу боярышник. В этом и кроются "потери" срусского народа во Второй мировой. Банальное отравление денатуратом.
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